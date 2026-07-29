"Зенит" проведет тренировку в центре города

"Зенит" проведет тренировку в центре Санкт-Петербурга
Сине-бело-голубые пригласили болельщиков на открытую тренировку.
Как сообщает пресс-служба "Зенита", 12 августа состоится открытая тренировка команды в центре Санкт-Петербурга. Мероприятие, ставшее для сине-бело-голубых уже ежегодным, пройдет на площади Островского.
Болельщики получат возможность увидеть подготовку действующего чемпиона России к игре против московского "Динамо" в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги.
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