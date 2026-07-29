Брат Лички: в России ни с кем не нашли общий язык

Марио Личка, брат и ассистент бывшего главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички, заявил «Матч ТВ», что время от времени клубы РПЛ проявляют интерес к сотрудничеству с ними.

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Марцел и Марио Личка работали в «Динамо» с 2023 по 2025 год. В сезоне‑2023/24 «бело‑голубые» заняли третье место в турнирной таблице.

— Были ли у вас с Марцелом в это межсезонье предложения о работе? Был ли интерес от клубов РПЛ?

— Нет, никаких конкретных предложений о работе не было.

— Не обидно, что после хорошего периода в России вам так и не поступило достойного предложения от клуба РПЛ?

— На этот вопрос трудно ответить, поэтому я бы не стал говорить, что в России к нам нет интереса. Время от времени бывают какие‑то пробные контакты, но после опыта с «Динамо» мы хотим попробовать что‑то другое за пределами России. И зимой, и летом из России к нам обращались с вопросами, но пока мы ни с кем не нашли общий язык, общего проекта, общих амбиций. Сейчас мы открыты для всех возможностей со всего мира и с нетерпением ждем новых вызовов, — сказал Личка «Матч ТВ».

В следующем туре «Динамо» 1 августа на выезде сыграет с «Балтикой» из Калининграда.

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