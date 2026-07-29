Назначены судьи на матчи 2-го тура РПЛ

Танашев назначен на матч «Балтика» – «Динамо» во 2-м туре РПЛ. Кукуляк обслужит игру «Зенита» и «Оренбурга», Фролов – встречу «Спартака» и «Ахмата»
РФС назначил судей на матчи 2-го тура РПЛ.
31 июля (пятница)
«Родина» – «Ростов»: судья – Данил Набока
Помощники судьи – Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Игорь Писанко.
1 августа (суббота)
«Акрон» – «Рубин»: судья – Ян Бобровский
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гвардис.
ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Евгений Буланов
Помощники судьи – Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.
«Динамо» Махачкала – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев
Помощники судьи – Андрей Филипкин, Никита Матиеску; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Алексей Резников.
«Балтика» – «Динамо» Москва: судья – Инал Танашев
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Артем Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.
2 августа (воскресенье)
«Оренбург» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк
Помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Сергей Французов.
«Краснодар» – «Факел»: судья – Станислав Матвеев
Помощники судьи – Алексей Лунев, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.
«Ахмат» – «Спартак»: судья – Антон Фролов
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Эдуард Малый.
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