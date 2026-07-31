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"Арсенал" предложил более 120 млн евро за футболиста "Реала" Винисиуса

Газета.Ruиещё 8

Лондонский «Арсенал» выдвинул предложение мадридскому «Реалу» по трансферу бразильского вингера Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает The Article.

«Арсенал» готов купить звезду «Реала»
© Газета.Ru

Лондонский клуб готов предложить более 105 миллионов фунтов (около 123 миллионов евро) за трансфер футболиста. Однако «Реал» рассчитывает выручить от продажи 26-летнего футболиста около 137 миллионов фунтов (примерно 160 миллионов евро).

По информации источника, в случае перехода «Арсенал» согласился сохранить за игроком 100% прав на использование его изображения, тогда как «Реал» при продлении контракта готов оставить бразильцу лишь 80% этих прав. Также Винисиус хочет добиться увеличения подписного бонуса при пролонгации соглашения с мадридским клубом.

Контракт 26-летнего Винисиуса с «Реалом» рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 140 млн евро.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Всего за мадридский клуб он провел 375 матчей, забил 128 голов и отдал 100 результативных передач.