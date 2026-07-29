Эксперт оценил перспективы Моуринью в "Реале"

Бубнов оценил перспективы Моуринью в "Реале"
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера "Реала".
"Моуринью я как тренера недолюбливаю. Его приглашают не потому что он настолько великий тренер, а потому что там психологическая ситуация плохая. Моуринью нужно разрулить эту ситуацию. Повыгонять там, построить всех. Там уже [Флорентино] Перес сходит с ума от того, что он творит.
Поэтому, я считаю, никакой перспективы не будет. Он в конце концов провалится", - сказал Бубнов.
11 июня мадридский "Реал" официально сообщил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Контракт с португальцев заключен до лета 2029 года.
Ранее Моуринью уже возглавлял "сливочных" с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридцы становились чемпионами Испании и выигрывали Кубок и Суперкубок страны.
Напомним, последним клубом в карьере 63-летнего специалиста была лиссабонская "Бенфика".
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