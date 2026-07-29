Губерниев поиронизировал над Дзюбой

Нападающий Артем Дзюба вполне мог бы пригодиться «Спартаку», однако клуб до сих пор не подписал контракт с форвардом, значит стороны может что‑то не устраивать, заявил «Матч ТВ» комментатор и ведущий телеканала Дмитрий Губерниев.

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Ранее представитель футболиста Леонид Гольдман в эфире «Матч ТВ» допустил, что лучший бомбардир в истории российского футбола может вернуться в московский «Спартак». Дзюбе 37 лет, после ухода из тольяттинского «Акрона» форвард пребывает в статусе свободного агента. Дзюба — воспитанник «Спартака», он был в системе «красно‑белых» до 2015 года.

— Представитель Дзюбы не исключил появления Артема в «Спартаке», сказав, что мяч на стороне клуба. Стоит ли «красно‑белым» все‑таки попробовать осуществить этот переход?

— Можно допустить, что Дзюба и в «Реал» перейдет, и теперь слово за руководством «Реала»! Либо перейдет, либо не перейдет. Потому слово сейчас за руководством «Спартака», руководством «Реала» и руководством «Манчестер Сити». Кто первый успеет на низком старте, тот и получит прекрасного Артема!

Если задаваться вопросом, пригодится ли Дзюба «Спартаку», — наверное. Будет хорошая история. Но чемпионат начался, а что‑то «Спартак» Дзюбу не подписал. Значит во что‑то все упирается: может, в деньги, может, не устраивает мастерство футболиста, может, еще что‑то. Сейчас с тем же успехом Дзюба может сыграть в «Реале» или «Ман Сити». А может и в «ПСЖ»! Думаю, в «ПСЖ» ему вообще не будет скучно — там Сафонов. Так что тут история такая — либо перейдет, либо нет, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Дзюба после ухода из «Спартака» выступал за петербургский «Зенит», тульский «Арсенал» и московский «Локомотив», играл в Турции за «Адана Демирспор». Он лучший бомбардир в истории сборной России с 31 голом.

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