"Краснодар" продлил контракт с полузащитником

"Краснодар" сообщил о продлении контракта с полузащитником
Игрок подписал новое соглашение с "быками".
Полузащитник Кевин Ленини продлил контракт с клубом до 30 июня 2029 года, сообщает пресс-служба "Краснодара".
Ленини играет за краснодарскую команду с сентября 2022 года. Всего на счету опорного хавбека сборной Кабо-Верде 119 матчей за "быков" во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.
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