«Милан» купил защитника «Труа»

«Милан» купил 20-летнего защитника «Труа» Диавара
20-летний защитник Санкун Диавара перешёл в «Милан» из «Труа», сообщает пресс-служба итальянского клуба. Футболист подписал контракт до 2031 года с опцией продления.
Француз находился в системе «Труа» последние шесть лет. За основную команду клуба он дебютировал в ноябре 2024 года в матче Кубка Франции. В сезоне-2025/2026 Диавара провёл 17 матчей во всех турнирах и вместе с командой стал победителем Лиги 2.
В новом клубе Санкун будет выступать под номером 13. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.
Чемпионат Италии сезона-2026/2027 стартует 23 августа. «Милан» в 1-м туре сыграет с «Торино» на выезде.
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