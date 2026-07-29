Эксперт оценил нападающего, над трансфером которого работает ЦСКА

Комментатор Okko и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов высказался о нападающем «Гёзтепе» Жуане Сантосе. Ранее в прессе появилась информация об интересе московского ЦСКА к форварду турецкого клуба.

«Чтобы понимать профиль Жуана, нужно посмотреть, за какую команду он играл. «Гёзтепе» — клуб с очень крутой селекционной политикой. Пост президента занимает Расмус Анкерсен, который работал и в «Брентфорде», и в «Саутгемптоне», и «Мидтьюлланн» поднимал. Он применяет подход Moneyball, когда на основе базы данных статистики по профилю подбирают неизвестных игроков, раскручивают их, а потом продают. То есть нет рандомных трансферов. «Гёзтепе» — чуть ли не эталонный пример такой трансферной политики в Турции.

Жуан очень подходит этой команде, тренеру и под игровой стиль. Год назад «Гёзтепе» продал бразильца Ромуло в «РБ Лейпциг» за € 20,5 млн. Ещё один пример того, что в этом турецком клубе можно себя раскрутить и потом помочь заработать деньги на продаже. Жуан провёл хороший сезон. Много забил. Вовлечённый в игру нападающий. Хорошо действует в подыгрыше, прессингует. В «Гёзтепе» ты не можешь отдыхать ни в одной фазе, нужно всегда отрабатывать. У команды очень простой футбол. Прессинг, длинные передачи, подборы, борьба, стандарты. Специфический футбол. Не всем нравится, но он эффективный. В прошлом сезоне прессинга было меньше, чем за год до этого. Однако в такой игре нападающий должен работать на команду, что Жуан и делает. Отвлекает защитников, убегает за спину, скидывает мячи, сам завершает, идёт в борьбу. На мой взгляд, как к нападающему к нему вопросов не очень много. Не знаю, подойдёт ли он по стилю ЦСКА. Для «Гёзтепе» подходит идеально. Турецкий клуб часто играет на контратаках. Нужно работать на свободном пространстве, поэтому Жуан часто смещается на фланги. Оттуда может и на рывке уйти, постараться обыграть на скорости. Хорошо работает спиной к чужим воротам, сохраняет мяч под давлением, скидывает. Это «девятка». Но современные нападающие такого типа должны не только в створе стоять. Жуан работает и в глубине для сохранения мяча. Достаточно важный в этом плане нападающий для «Гёзтепе». По функционалу очень интересный футболист», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Закатченко.

В минувшем сезоне бразильский нападающий принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.