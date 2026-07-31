ФИФА обвинила журналистов в срыве консультаций по продаже прав на ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) обвинила журналистов в срыве консультаций по продаже прав на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщается в заявлении на сайте организации.

«Наш запланированный процесс консультаций был сорван неверными сообщениями в СМИ. Мы продолжим этот процесс консультаций, чтобы гарантировать, что каждый его участник сможет выразить свое мнение, основываясь на фактах», — говорится в заявлении.

Также в ФИФА объяснили смысл продажи прав на проведение чемпионата мира частным инвесторам. «Предложение о создании FIFA Forward Enterprise было выдвинуто для того, чтобы обеспечить всем ассоциациям возможность получить реальную долю в коммерческом использовании возможностей футбола в своих странах. Футбол никто не продает», — заявили в ФИФА.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает предложение о продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным источника, ФИФА планирует выделить управление турниром в отдельную компанию и продать инвесторам примерно 20-30 процентов ее акций.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что собираются бойкотировать следующий чемпионат мира в 2030 году в случае, если ФИФА продаст права на проведение турнира. К идее бойкота присоединились все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, в том числе и Российский футбольный союз (РФС).