Клуб Медиалиги «СКА-Ростов» выбил пензенский «Зенит» из Кубка России
В эти минуты идёт матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются медийная команда «СКА-Ростов» и пензенский «Зенит». Встреча проходит на стадионе «Космос» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Пётр Шилин из Железногорска. Счёт в матче 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Полузащитник Роман Симонов вывел вперёд медийную команду на 62-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий медийной команды Константин Корж на 12-й минуте. На 40-й минуте защитник «СКА-Ростов» Иван Лапшов сравнял счёт, забив автогол.
Победитель этой пары выйдет во второй этап Пути регионов, проигравший сразу вылетит из розыгрыша турнира.
Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).
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