Европейские лиги осудили план Инфантино продать долю в ЧМ

Совет европейских лиг выступил с заявлением после того, как в СМИ появилась информация о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать долю в чемпионате мира частным инвесторам. На данный момент решение поддержали представители английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги и итальянской Серии А. При этом официальные лица немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1 не отреагировали на заявление.

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«Заявление ФИФА о том, что её президент рассматривает варианты привлечения частных инвестиций для создания новой дочерней компании, которая будет заниматься коммерческими и связанными с проведением мероприятий операциями, представляет собой безрассудные и вызывающие разногласия в развитии мирового футбола. Чемпионат мира не должен продаваться. Это не частный инвестиционный актив президента ФИФА. Его ценность создаётся изо дня в день лигами, клубами, игроками и болельщиками, которые остаются без голоса или права голоса по этому вопросу. Европейские лиги решительно отвергают это предложение. Успех футбола всегда основывался на пирамидальной открытой структуре и тонком балансе между внутренним и международным футболом. Коммерческие возможности должны поддерживать эти основы, а не рисковать их изменением. Этот непрозрачный процесс и одностороннее предложение являются частью долгосрочной модели принятия решений ФИФА – модели, которая побудила европейские лиги подать жалобу в Европейскую комиссию на том основании, что навязывание ФИФА решений в международном календаре матчей представляет собой злоупотребление доминирующим положением, которое нарушает европейское законодательство о конкуренции. Предложения, касающиеся календаря и соревнований, должны разрабатываться посредством прозрачных, подотчётных и инклюзивных процессов, при значимом участии и согласии всех заинтересованных сторон, чьи интересы затрагиваются, как прямо требует Суд ЕС в своём постановлении о Суперлиге от 2023 года. Мы провели продуктивные встречи с Европейской комиссией по этому вопросу и уверены, что принимаемые ими юридические решения и дальше будут отвечать интересам болельщиков и футбольного сообщества. Европейские лиги продолжат сотрудничать с УЕФА для защиты долгосрочных интересов игры. Мы уверены, что федерации/национальные ассоциации по всему миру сделают то же самое, внимательно изучая это предложение президента ФИФА», — сказано в заявлении Совета европейских лиг.

Ранее сообщалось, что Инфантино разрабатывает план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение.