Лионель Месси вернулся в расположение «Интер Майами»

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси прибыл в расположение клуба, сообщает пресс-служба команды. На странице американского клуба в социальных сетях было опубликовано несколько фотографий приехавших на базу футболистов, в том числе и аргентинского форварда.

«Сегодня прибытие ощущается иначе», — говорится в подписи к фото на странице «Интер Майами» в социальных сетях.

Также в расположение клуба прибыли нападающие Херман Бертераме, Даниэль Пинтер и Луис Суарес, защитники Йен Фрэй, Эсекьель Абадья-Реда, Серхио Регилон и Ноа Аллен, полузащитники Каземиро и Давид Айяла.

Ранее Месси впервые появился на публике после чемпионата мира по футболу 2026 года, на котором сборная Аргентины дошла до финала и завоевала серебряные медали, уступив в решающем матч национальной команде Испании (0:1). 39-летний форвард посетил футбольный матч в своём родном городе Росарио, где был замечен болельщиками вместе с сыном Матео во время игры между «Леонесом» из Росарио и «Сентраль Кордовой» в рамках чемпионата Примеры C в Аргентине.