Умер чемпион мира по футболу 1982 года Франко Барези

Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии по футболу, трехкратный победитель Лиги чемпионов Франко Барези умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Милана".

Причины смерти не сообщаются. 29 июля ряд итальянских СМИ опубликовали сообщения о смерти Барези. Тогда пресс-служба "Милана" опровергла эти сообщения, заявив, что он "проходит через тяжелый период".

На протяжении всей карьеры Барези выступал за "Милан", он был игроком клуба с 1978 по 1997 год. В составе команды он провел 716 матчей и занимает второе место в истории клуба по этому показателю, уступая только Паоло Мальдини (901). Барези выступал на позиции защитника, он забил 33 гола и сделал 24 голевые передачи за "Милан". Вместе с командой шесть раз стал чемпионом Италии, четырежды - обладателем суперкубка страны. В 1989, 1990 и 1994 годах Барези выиграл Лигу чемпионов, в тех же годах он стал обладателем Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Италии Барези провел 81 матч и забил 1 гол. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира 1982 года, серебряным призером мирового первенства 1994 года и бронзовым призером в 1990 году. Также с итальянской командой он выиграл бронзу чемпионата Европы 1988 года. В 2013 году он был введен в Зал славы итальянского футбола.