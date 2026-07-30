Экс-футболист тульского "Арсенала" пропал в Италии

Футболист итальянского "Лечче" Ламек Банда более двух недель не выходит на связь со своим клубом, а его местонахождение остается неизвестным, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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"Лечче" 21 июля на официальном сайте выпустил заявление, в котором говорилось, что Банда, вызванный для участия в предсезонной подготовке, уведомил руководство "красно-желтых" о логистических и бюрократических проблемах, не позволяющих ему вернуться в

Италию. К замбийцу должны были быть применены дисциплинарные санкции.

Спустя два дня футболиста сфотографировали в аэропорту, однако в расположение команды он так и не прибыл.

Изначально в "Лечче" подумали, что отсутствие Банды связано с желанием 25-летнего игрока перейти в саудовский "Аль-Фатех". После появления в аэропорту Ламек не отвечал на звонки и сообщения итальянцев. Ситуация вызвала недоумение у "Лечче".

Банда ранее выступал за тульский "Арсенал" - с 2019 по 2022 год. Он провел 11 матчей за "оружейников" в Премьер-лиге и еще две встречи в квалификации Лиги Европы. В "Лечче" Ламек перешел в 2022 году.