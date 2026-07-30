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Месси провел первую тренировку с «Интер Майами» после ЧМ-2026

Sports.ru

39-летний футболист в среду, 29 июля, провел тренировку с командой.

Месси провел первую тренировку с «Интер Майами» после ЧМ-2026
© РИА Новости / Григорий Соколов

Клуб из Флориды проведет ближайший матч в ночь на 2 августа по московскому времени – в регулярном чемпионате МЛС против «Коламбус Крю».

ЧМ-2026
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В этом сезоне Месси забил 12 голов и сделал 7 передач в 14 матчах в рамках МЛС.

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