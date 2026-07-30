Советник ПСЖ рассказал о скаутинге

Советник «ПСЖ» Кампуш о скаутинге: «Мне приходится маскироваться: темная одежда, шляпы, даже накладные усы. Игроки, которых я просматриваю, не должны знать, что я на стадионе»
Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш рассказал, что порой ему приходится скрываться, чтобы наблюдать за потенциальными новичками на матчах.
«Меня называют одиночкой, потому что мне приходится держать в секрете много информации и своих идей. Иногда мне приходится оставаться совершенно незамеченным, маскируясь, чтобы выбирать правильных игроков и тренеров. Сегодня мое лицо известно во всем мире. Часто, чтобы попасть на матчи, мне приходится маскироваться: темная одежда, шляпы. Я даже надевал накладные усы. Меня беспокоит не то, чтобы меня узнали или чтобы журналисты знали о моем присутствии. Суть в том, чтобы игроки, которых я просматриваю, не знали о нем. Я никогда не разговариваю с этими игроками или их агентами. Когда я иду на матчи инкогнито, я часто покупаю билет (обычно клубы, которые в курсе, приглашают скаутов) и иду не в президентскую ложу, а куда-нибудь еще на стадионе. Моя идея состоит в том, чтобы увидеть, каким игрок является на самом деле», – сказал Кампуш в программе Primeira Pessoa на RTP.
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