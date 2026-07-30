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Глава DFB Нойендорф против продажи прав на ЧМ: «Мы не должны делать футбол игрушкой для инвесторов. Мы разрушаем поддержку болельщиков – это неприемлемо»

Sports.ru

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф высказался о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

Глава DFB осудил возможную продажу доли прав на ЧМ
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«Открытие чемпионата мира для инвесторов – фатальный шаг. Футбол процветает благодаря поддержке общества, мы не должны превращать его в игрушку для инвесторов.
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Мы не должны терять поддержку болельщиков, но мы уже на пути к тому, чтобы разрушить эту поддержку. Я считаю это крайне проблематичным и неприемлемым. Я был в очередной раз удивлен этим решением. Я являюсь членом Совета ФИФА. В такой роли ты ожидаешь, что тебя проинформируют о таком важном решении заранее. Это настолько масштабный вопрос, что он, должно быть, обсуждался в ФИФА в течение нескольких месяцев, если не года или больше. Но это никогда не обсуждалось в Совете», – сказал Нойендорф в интервью Sportschau и ZDF.
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