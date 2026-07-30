Жоаозиньо оценил шансы "Краснодара" без Кордобы и Сперцяна

Жоаозиньо: "Краснодар" сможет победить в РПЛ без Кордобы и Сперцяна
Экс-футболист "Краснодара" Жоаозиньо оценил шансы "быков" на чемпионство.
По словам Жоаозиньо, "Краснодар" может стать чемпионом России без Кордобы и Сперцяна.
В летнее трансферное окно Эдуард Сперцян перешел из "Краснодара" в саудовский "Аль-Ахли". Форвард южан Джон Кордоба, выступая за сборную Колумбии на чемпионате мира-2026, получил повреждение и продолжает восстанавливаться.
В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Мурада Мусаева на выезде одержала победу над казанским "Рубином" со счетом 3:1.
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