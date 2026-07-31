«Ньюкасл» заплатит «Аль-Ахли» €11 млн за главного тренера Маттиаса Яйссле

Английский «Ньюкасл» выплатит компенсацию «Аль-Ахли» за главного тренера Маттиаса Яйссле. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, сумма трансфера немецкого специалиста составит € 11 млн. Контракт с тренером будет рассчитан до лета 2030 года.

По данным источника, Яйссле будет представлен в качестве нового главного тренера «Ньюкасла» в субботу, 1 августа.

Ранее сообщалось, что английский главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау уведомил руководство о решении взять перерыв в работе и покинуть свой пост, который он занимал последние пять лет. Яйссле возглавляет «Аль-Ахли» с лета 2023-го. Его контракт истекает через год.