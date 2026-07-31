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В "Крыльях Советов" назвали Дзюбу слишком возрастным для клуба

Газета.Ruиещё 1

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» заявил, что самарский клуб никогда всерьез не рассматривал подписание нападающего Артема Дзюбы. Его слова передает «Матч ТВ».

В «Крыльях Советов» объяснили, почему не подписали Дзюбу
© РИА Новости
«Если бы Дзюба был так полезен, наверное, «Акрон» бы его сохранил. У возрастных игроков много минусов. Такие футболисты уже больше психологи для остальных. Но мы в будущем намерены делать акцент на молодежь, на людей, чтобы дальше двигаться вперед. Дзюбе уже куда двигаться? Для них переход сюда всегда будет восприниматься понижением», — заявил Симонов.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

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