В "Факеле" высказались о подписании Дзюбы

В "Факеле" высказались о возможном подписании Дзюбы
Генеральный директор "Факела" Дмитрий Кондратов ответил на вопрос об интересе к Артему Дзюбе.
По словам Кондратова, в клубе готовы обсудить подписание, если в этом будет заинтересован Дзюба.
- Если самому Артёму будет интересно, тогда обсудим возможность подписания. Мы с ним знакомы, нам не нужно проявлять контакты. Будет интересно — будем разговаривать. Пока, видимо, другие цели, - цитирует Кондратова "Чемпионат".
По окончании сезона-2025/26 Артем Дзюба покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента - он выступал за клуб с сентября 2024 года. Форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Напомним, что ранее Дзюба выступал за "Зенит", "Спартак", "Ростов", "Локомотив" и ряд других российских клубов.
В первом туре РПЛ "Факел" на домашнем стадионе уступил махачкалинскому "Динамо" со счетом 1:2. По итогам прошлого сезона воронежцы заняли второе место в Первой Лиге и напрямую вышли в РПЛ.
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