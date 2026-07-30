Главный тренер покидает «Ньюкасл»

Эдди Хау уйдет с поста главного тренера «Ньюкасла».

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48-летний специалист сообщил руководству клуба, что хочет сделать паузу в работе, пишет The Athletic. Он покинет свою должность в ближайшие дни.

Ожидается, что Хау сменит Маттиас Яйссле, возглавляющий саудовский «Аль-Ахли». Переговоры между английским клубом и 38-летним немцем находятся на продвинутой стадии.

Хау возглавляет «Ньюкасл» с 2021 года. В 2025-м он привел «сорок» к победе в Кубке английской лиги – это первый трофей клуба за 70 лет.