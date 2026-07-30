Экс-глава ФИФА осудил планы федерации

«Футбол принадлежит народу». Экс-глава ФИФА Блаттер осудил планы федерации
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил с резкой критикой планов федерации по созданию дочерней структуры и привлечению внешних инвесторов к управлению чемпионатом мира. Инициатива исходит от нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино: он намерен реализовать долю в новой компании, отвечающей за проведение ЧМ. Сама ФИФА подтвердила на своём сайте запуск проекта — компании FIFA Forward Enterprise (FFE), которая призвана консолидировать коммерческую деятельность федерации и организацию турниров.
«Футбол не принадлежит ни отдельному человеку, ни какой‑либо организации — он принадлежит народу. Если ФИФА превратится в корпоративную структуру, ориентированную на получение прибыли, она утратит свою суть.
Чемпионат мира по футболу — не коммерческий актив в руках узкой группы руководителей, а часть культурного наследия мирового футбола. ФИФА должна выступать хранителем Кубка мира, а не его владельцем: в этом заключается принципиальная разница. Такой подход ни в коем случае нельзя менять. Выгода должна идти на развитие самой игры — от любительского футбола до соревнований высшего международного уровня, — а не доставаться сторонним инвесторам, заинтересованным лишь в прибыли», — приводит слова Блаттера Reuters.
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