Эксперт Бубнов: у «Зенита» вообще никакого преимущества не будет

Бубнов — о новом сезоне РПЛ: у «Зенита» вообще никакого преимущества не будет
Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, что за чемпионство в новом сезоне Альфа-Банк РПЛ будут бороться три команды: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Сине-бело-голубые — действующие победители РПЛ.
«По 1-му туру я уже могу сказать, как будет чемпионат развиваться. Первые три команды — «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Сейчас уже не «Спартак» с «Краснодаром» с «Зенитом» бороться будут за первое место, это совершенно полноценные команды, совершенно равные по своей силе. И они будут сами, ни от кого не завися. У «Зенита» вообще никакого преимущества не будет. Они будут бороться за первое место. Дальше идут восемь команд, которые будут бороться за третье место. Ещё пять команд будут бороться за выживание», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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