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Невилл об Уэлбеке: «МЮ» не должен был его продавать, я говорил еще 10 лет назад. Фантастический игрок – он обеспечит «Челси» реальный вариант в атаке»

Sports.ru

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что клуб совершил большую ошибку, продав своего воспитанника Дэнни Уэлбека в «Арсенал» в 2014 году.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: клуб совершил ошибку, продав Уэлбека
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Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал трансфер 35-летнего нападающего из «Брайтона».

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«Десять лет назад я говорил, что «Манчестер Юнайтед» никогда не должен был продавать Дэнни Уэлбека. Он ушел и добился блестящих результатов. В конце своей карьеры он появляется на поле лишь на короткое время, но он фантастический игрок. Я работал с ним как с партнером по команде, я работал с ним в сборной Англии в качестве тренера, и он великолепен в сборной. И он также хорошо проявил себя в Премьер-лиге. Это хороший шаг для «Челси», и он обеспечивает им реальный вариант в атаке», – сказал Невилл.
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