Выяснилось, какую сумму "Локомотив" хочет получить за Монтеса

Стало известно, какую сумму хочет получить "Локомотив" за Монтеса - источник
Стало известно, за какую сумму "Локомотив" готов продать Сесара Монтеса.
По информации источника, "Крус Асуль" предложил московскому "Локомотиву" 7 миллионов евро плюс бонусы за Сесара Монтеса, но получил отказ. В столичном клубе намерены выручить за защитника около 10 миллионов евро.
Сесар Монтес выступает за "Локомотив" с сентября 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 49 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и две голевые передачи. Также на счету игрока 72 матча в составе сборной Мексики и 4 забитых гола.
Рыночная стоимость 29-летнего центрального защитника оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро, его контракт с красно-зелеными рассчитан до лета 2029 года.
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