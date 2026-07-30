В «Баварии» назвали игроков, у которых нет будущего в клубе

В «Баварии» огласили имена игроков, у которых нет будущего в клубе
Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль заявил, что у футболистов Жоау Пальиньи, Брайана Сарагосы и Саши Боэ нет будущего в мюнхенском клубе. По словам Эберля, в команде на них не рассчитывают.
«У них нет будущего в «Баварии». Если они захотят остаться с нами, это будет сложно, потому что мы не строим с ними планы. Если останутся, они не будут играть никакой роли в команде», — приводит слова функционера известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
«Бавария» — действующий чемпион Германии. По итогам прошлого сезона Бундеслиги мюнхенцы набрали 89 очков, потерпев всего одно поражение в 34 матчах внутреннего первенства.
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