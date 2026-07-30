Фанаты СКА скандировали издевательскую кричалку после победы над «Зенитом»

Фанатский сектор СКА рэпера Басты скандировал издевательскую кричалку после победы над пензенским «Зенитом» в 1-м раунде FONBET Кубка России.

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После прохода во 2-й раунд Пути регионов Кубка России болельщики СКА начали выкрикивать: «Раз, два, три – «Зенитушка», соси!»

Напомним, СКА, выступающий в WINLINE Медиалиге, обыграл «Зенит» Пенза из LEON-Второй лиги Б в серии пенальти (2:2, 6:5 П).

СКА выступил в Кубке России впервые с сезона-2023/24. За команду сыграли среди прочих бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, экс-хавбек «Ростова» Роман Тугарев. Главный тренер клуба – Андрей Каряка

В октябре 2019 года рэпер Баста приобрел СКА. В начале 2024-го клуб перешел из Второй лиги в Медиалигу.

В седьмом сезоне МФЛ СКА впервые вышел в финал. Весной клуб выиграл медиафутбольный турнир НаПике, который проводится в формате 6 на 6.