«Манчестер Сити» договорился с игроком «Лилля»

Айюб Буадди согласился перейти в «Манчестер Сити» из «Лилля».

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Английский клуб уже достиг устной договоренности с самим игроком, сообщает журналист Маттео Моретто. «Горожане» также продвигаются в переговорах с французским клубом – стороны ищут наилучшее решение.

«Лилль» хотел бы, чтобы полузащитник остался в клубе еще на год – на правах аренды. «Сити» хочет, чтобы марокканец перешел в АПЛ уже сейчас.

В прошлом сезоне Лиги 1 Буадди провел 30 матчей и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.