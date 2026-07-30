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Буадди согласился перейти в «Ман Сити». «Лилль» хочет оставить хавбека еще на сезон, «горожане» намерены осуществить переход уже сейчас

Sports.ru

Айюб Буадди согласился перейти в «Манчестер Сити» из «Лилля».

«Манчестер Сити» договорился с игроком «Лилля»
© Sports.ru

Английский клуб уже достиг устной договоренности с самим игроком, сообщает журналист Маттео Моретто. «Горожане» также продвигаются в переговорах с французским клубом – стороны ищут наилучшее решение.

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«Лилль» хотел бы, чтобы полузащитник остался в клубе еще на год – на правах аренды. «Сити» хочет, чтобы марокканец перешел в АПЛ уже сейчас.

В прошлом сезоне Лиги 1 Буадди провел 30 матчей и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.

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