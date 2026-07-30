«Манчестер Сити» договорился с игроком «Лилля»

Буадди согласился перейти в «Ман Сити». «Лилль» хочет оставить хавбека еще на сезон, «горожане» намерены осуществить переход уже сейчас
Айюб Буадди согласился перейти в «Манчестер Сити» из «Лилля».
Английский клуб уже достиг устной договоренности с самим игроком, сообщает журналист Маттео Моретто. «Горожане» также продвигаются в переговорах с французским клубом – стороны ищут наилучшее решение.
«Лилль» хотел бы, чтобы полузащитник остался в клубе еще на год – на правах аренды. «Сити» хочет, чтобы марокканец перешел в АПЛ уже сейчас.
В прошлом сезоне Лиги 1 Буадди провел 30 матчей и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.
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