ПСЖ близок к подписанию игрока «Монако»

«Пари Сен-Жермен» и «Монако» достигли прорыва в переговорах по Магну Аклиушу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Ранее монегаски не продали 24-летнего вингера парижанам за 45 миллионов евро.

Теперь же соглашение между клубами находится на завершающей стадии. Детали еще уточняются, но сделка должна быть заключена.

В минувшем сезоне Лиги 1 Аклиуш забил 6 голов и отдал 6 ассистов в 31 матче. Его статистику можно увидеть по ссылке.