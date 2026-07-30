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«ПСЖ» близок к подписанию Аклиуша – соглашение с «Монако» на финальной стадии

Sports.ru

«Пари Сен-Жермен» и «Монако» достигли прорыва в переговорах по Магну Аклиушу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

ПСЖ близок к подписанию игрока «Монако»
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Ранее монегаски не продали 24-летнего вингера парижанам за 45 миллионов евро.

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Теперь же соглашение между клубами находится на завершающей стадии. Детали еще уточняются, но сделка должна быть заключена.

В минувшем сезоне Лиги 1 Аклиуш забил 6 голов и отдал 6 ассистов в 31 матче. Его статистику можно увидеть по ссылке.

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