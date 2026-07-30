Тренер вратарей ЦСКА: переход Бориско — проверка Торопа

Легендарный тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что приход Максима Бориско станет серьезным испытанием для молодого голкипера армейцев Владислава Торопа.

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал переход Максима Бориско в московский клуб.

"В каждой команде должно быть три вратаря, это все знают. Мы сейчас видим это и у ЦСКА — Акинфеев, Тороп, Бориско. Максим зарекомендовал себя с хорошей стороны в прошлом сезоне, для него это переход на повышение в более серьезный клуб. Трудно сказать, в качестве какого вратаря он приходит, основного или нет. Это будет решение тренерского штаба", — заявил Чанов.

Отвечая на вопрос о том, может ли трансфер Бориско повлиять на Торопа, специалист отметил, что многое будет зависеть от самого вратаря.

"Мне бы этого не хотелось. Там посмотрим. Это проверка для Торопа на крепость характера. Он всегда был уверенным и спокойным, надеюсь, он воспримет это с уверенностью. Но я не знаю, как думает тренерский штаб", — добавил Чанов.

Во вторник ЦСКА официально объявил о переходе 26-летнего Бориско из "Балтики". Голкипер подписал контракт с армейцами по схеме "3+1". В прошлом сезоне он был одним из ключевых игроков калининградцев.