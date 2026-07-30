«Фулхэм» купит нападающего «Реала»

Гонсало Гарсия Торрес перейдет в «Фулхэм».
Английский клуб достиг договоренности с «Реалом» о трансфере 22-летнего нападающего, сообщает COPE. Сумма сделки составит около 70 миллионов евро, у мадридцев также будет приоритетное право выкупа игрока.
Отметим, что главный тренер «дачников» Альваро Арбелоа возглавлял «Реал» во второй половине прошлого сезона.
В прошлом сезоне Ла Лиги Гонсало провел 30 матчей, находясь на поле в среднем 31 минуту, и забил 6 голов. Его статистику можно найти здесь.
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