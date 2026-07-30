«Арсенал» нашел альтернативу Винисиусу

«Арсенал» нашёл альтернативу Винисиусу в Серии А — indykaila News
Лондонский «Арсенал» рассматривает нападающего «Ювентуса» Кенана Йылдыза в качестве альтернативы форварду «Реала» Винисиусу Жуниору, сообщает indykaila News в соцсети.
По информации источника, представители «канониров» прибыли в Италию для обсуждения возможного перехода турецкого форварда. Йылдыз выступает для лондонцев запасным вариантом: его планируют привлечь, если не удастся оформить трансфер Винисиуса Жуниора из «Реала». При этом «Ювентус» демонстрирует жёсткую позицию в переговорах — для согласования сделки «Арсеналу» потребуется сделать существенное предложение.
Кенан Йылдыз присоединился к «Ювентусу» в 2022 году как свободный агент, перейдя из «Баварии». Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2030 года. В сезоне‑2025/2026 он принял участие в 47 матчах туринского клуба во всех турнирах, отметившись 11 голами и 10 результативными передачами. Transfermarkt оценивает форварда в € 75 млн.
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