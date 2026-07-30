Мостовой назвал клуб, который был бы готов возглавить

Александр Мостовой: «Я был бы готов возглавить тульский «Арсенал», Тула – прекрасный футбольный город. Работать помощником в клубе Первой лиги мне не очень интересно»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что был бы готов поработать главным тренером тульского «Арсенала».
«Я отказался бы от предложения войти в тренерский штаб Дмитрия Гунько. При всем уважении, мне с моим опытом не очень интересно работать помощником в клубе Первой лиги. Но я всегда открыт к предложениям и готов был бы возглавить тульскую команду. По моему мнению, Тула – это прекрасный футбольный город, и всем известно, что туляки всегда любили футбол. Ну и у меня очень хорошие воспоминания о стадионе «Арсенал», где мной со штрафного был забит один из самых красивых голов за сборную России в товарищеском матче с Беларусью», – сказал Мостовой.
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