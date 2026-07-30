Набабкин ответил, станет ли новичок ЦСКА преемником Акинфеева

Набабкин ответил, станет ли Бориско преемником Акинфеева
Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что трансфер голкипера Максима Бориско из "Балтики" не связан с поиском замены легендарному капитану армейцев Игорю Акинфееву.
Экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал переход вратаря Максима Бориско в московский клуб.
Бориско официально стал игроком ЦСКА 28 июля, перейдя из "Балтики". 26-летний голкипер заключил с армейцами контракт по схеме "3+1" и будет выступать под 39-м номером.
При этом вратарская линия ЦСКА остается одной из самых конкурентных в РПЛ. Помимо многолетнего первого номера Акинфеева, в составе армейцев также находится Владислав Тороп, которого считают главным кандидатом на роль преемника легендарного капитана.