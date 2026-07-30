Защитник «Реала» может пропустить несколько месяцев

Защитник «Реала» Рауль Асенсио пропустит первые несколько месяцев сезона, сообщает As.

23-летний футболист получил травму правой прямой мышцы бедра.

Журналист Аранча Родригес, в свою очередь, пишет, что Асенсио выбыл на срок примерно 6 недель.

В прошлом сезоне испанец провел 23 матча в Ла Лиги, забил 2 гола и получил 4 желтые карточки.

С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.