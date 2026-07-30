Защитник «Реала» может пропустить несколько месяцев

Асенсио может пропустить несколько месяцев. У защитника «Реала» травма мышцы бедра (As)
Защитник «Реала» Рауль Асенсио пропустит первые несколько месяцев сезона, сообщает As.
23-летний футболист получил травму правой прямой мышцы бедра.
Журналист Аранча Родригес, в свою очередь, пишет, что Асенсио выбыл на срок примерно 6 недель.
В прошлом сезоне испанец провел 23 матча в Ла Лиги, забил 2 гола и получил 4 желтые карточки.
С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
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Асенсио может пропустить несколько месяцев. У защитника «Реала» травма мышцы бедра (As)
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