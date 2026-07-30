В Азиатской футбольной конфедерации раскритиковали планы ФИФА

Президент Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрахим Аль‑Халифа назвал отсутствие консультаций со стороны ФИФА по поводу плана продажи долей в чемпионате мира частным инвесторам «совершенно неприемлемым».

Ранее издание The Times сообщило, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино хочет продать долю в новой компании, которая будет контролировать чемпионат мира по футболу. ФИФА на официальном сайте подтвердила планы создания компании FIFA Forward Enterprise (FFE), которая объединит коммерческую деятельность ФИФА, а также деятельность по организации турниров.

— Азиатская футбольная конфедерация с большой обеспокоенностью и разочарованием отмечает, что ФИФА не консультировалась с ней ни на каком уровне до публичного объявления этого предложения. Кроме того, не был проведен подробный анализ предлагаемого проекта с точки зрения управления, финансов или права, а также его потенциальных последствий, что совершенно неприемлемо. Кроме того, Азиатская футбольная конфедерация глубоко обеспокоена тем, что односторонние действия ФИФА, по всей видимости, подрывают сами основы континентального футбола, которые базируются на солидарности, сотрудничестве и прозрачности, — приводит слова функционера Рейтер.

ФИФА разослала письмо всем 211 ассоциациям‑членам, предоставив им срок до 19 сентября для принятия решения о том, хотят ли они принять сделку.