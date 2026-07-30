Погиб экс-футболист «Ботафого»

Бывший нападающий «Ботафого» и софийского ЦСКА Тассио погиб в возрасте 41 года, сообщает пресс‑служба клуба из Рио‑де‑Жанейро.

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По данным пресс‑службы «Ботафого», бразилец стал жертвой обрушения стены во время сильного ветра в Рио‑де‑Жанейро.

Тассио выступал за «Ботафого» в сезоне‑2015/16, провел шесть матчей и забил один мяч. За софийский ЦСКА он играл в сезоне‑2012/13, проведя 13 матчей, забив шесть мячей и отдав одну голевую передачу.