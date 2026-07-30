Слота рассматривают в качестве тренера «Аль-Ахли»

Экс-тренер «Ливерпуля» Арне Слот – один из нескольких кандидатов на место Маттиаса Яйссле в «Аль-Ахли», сообщает журналист Бен Джейкобс.

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Ранее сообщалось, что немец сменит в «Ньюкасле» Эдди Хау, о скором уходе которого стало известно сегодня.

Однако, отмечается, что Слот отдает приоритет переходу в европейский клуб.

Нидерландец покинул «Ливерпуль» по окончании минувшего сезона. С «красными» он завоевал чемпионство в АПЛ в сезоне-2024/25.