Слота рассматривают в качестве тренера «Аль-Ахли»

Слот – кандидат «Аль-Ахли» на место Яйссле. Экс-тренер «Ливерпуля» предпочитает возглавить европейский клуб (Бен Джейкобс)
Экс-тренер «Ливерпуля» Арне Слот – один из нескольких кандидатов на место Маттиаса Яйссле в «Аль-Ахли», сообщает журналист Бен Джейкобс.
Ранее сообщалось, что немец сменит в «Ньюкасле» Эдди Хау, о скором уходе которого стало известно сегодня.
Однако, отмечается, что Слот отдает приоритет переходу в европейский клуб.
Нидерландец покинул «Ливерпуль» по окончании минувшего сезона. С «красными» он завоевал чемпионство в АПЛ в сезоне-2024/25.
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Слот – кандидат «Аль-Ахли» на место уходящего в «Ньюкасл» Яйссле. Экс-тренер «Ливерпуля» предпочитает возглавить европейский клуб (Бен Джейкобс)
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