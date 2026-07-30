«Атлетико» пожаловался на «Барселону»

«Атлетико» пожаловался на «Барсу» в RFEF из-за «нарушения этических норм» на фоне ситуации с Альваресом. Каталонцы намерены подать апелляцию
«Атлетико» подал жалобу в Испанскую футбольную федерацию (RFEF) на «Барселону» из-за предполагаемых неправомерных действий со стороны клуба в отношении Хулиана Альвареса.
Жалоба касается предполагаемого «нарушения этических норм» на фоне интереса каталонцев к форварду мадридцев, сообщает The Athletic.
Контракт Альвареса с «Атлетико» действует до 2030 года, но этим летом он стал объектом многочисленных споров между клубами Ла Лиги. Во время чемпионата мира аргентинец заявил журналистам, что хочет покинуть «Метрополитано».
В мае сообщалось, что «Барселона» вела переговоры с «Атлетико» о потенциальной сделке по 26-летнему игроку и готовила официальное предложение в размере около 100 млн евро. На следующий день «матрасники» публично объявили о своем конфликте с «Барсой», опубликовав в соцсетях серию фейковых сообщений о трансферах с подписью: «Не верьте всему, что видите, особенно если это связано с «Барсой»».
Альварес остается трансферной целью «блауграны», ожидалось, что каталонцы вернутся с еще одним предложением.
Что касается жалобы RFEF, «Барселона» намерена подать апелляцию.
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