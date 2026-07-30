Игрок СКА выдал себя за другого, чтобы пройти просмотр в «Велесе»

Хавбек СКА рэпера Басты Аддо Эван Энам выдал себя за Офосу Принца, чтобы пройти просмотр в «Велесе».

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По информации Ивана Карпова, СКА отправил на просмотр Офосу Принца в команду Первой лиги. Позже выяснилось, что на тренировки приезжал другой футболист армейцев – Аддо.

После травмы Принц уехал восстанавливаться в Гану, и агент попросил Аддо поехать на просмотр и выдать себя за одноклубника, пишет Карпов.

Сообщается, что СКА рассчитывал на финансовую компенсацию за Принца в случае трансфера. Однако после выяснения обстоятельств «Велес» отказался от африканцев.