Игрок СКА выдал себя за другого, чтобы пройти просмотр в «Велесе»

Африканский футболист СКА Басты выдал себя за другого, чтобы пройти просмотр в «Велесе» (Иван Карпов)
Хавбек СКА рэпера Басты Аддо Эван Энам выдал себя за Офосу Принца, чтобы пройти просмотр в «Велесе».
По информации Ивана Карпова, СКА отправил на просмотр Офосу Принца в команду Первой лиги. Позже выяснилось, что на тренировки приезжал другой футболист армейцев – Аддо.
После травмы Принц уехал восстанавливаться в Гану, и агент попросил Аддо поехать на просмотр и выдать себя за одноклубника, пишет Карпов.
Сообщается, что СКА рассчитывал на финансовую компенсацию за Принца в случае трансфера. Однако после выяснения обстоятельств «Велес» отказался от африканцев.
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