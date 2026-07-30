Непомнящий оценил возможный трансфер Батракова в европейский клуб

Российский тренер Валерий Непомнящий хочет, чтобы полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков остался в РПЛ.

"За Головиным мне очень нравится смотреть. Но, к сожалению, он играет не у нас. Приходится с этим мириться. Поэтому я лично буду рад, если Батраков останется в РПЛ и не перейдёт в "ПСЖ или другой европейский клуб", - сказал Непомнящий "Матч ТВ".

Алексей Батраков играет за основную команду "Локомотива" с начала января 2024 года. Всего за московский клуб хавбек провел 80 матчей, забил 33 гола и отдал 22 результативные передачи.

В мае в СМИ появилась информация, что "ПСЖ" близок к подписанию Алексея Батракова. Позже издание Le Parisien сообщило, что переход сорвался.