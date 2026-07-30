Экс-игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» перешел в «Родину»

Московская «Родина» подписала воспитанника московского ЦСКА Егора Ушакова. О переходе 23-летнего футболиста с опытом игры в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги официально сообщила пресс-служба команды.

«Мы рады приветствовать Егора в составе нашей команды! Ждём скорейшего дебюта и удачных игр за «Родину», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале второй, третьей и молодёжной команд «Родины».

Ушаков покинул ЦСКА в статусе свободного агента летом текущего года. Всего на его счету гол и результативная передача в 13 матчах за армейцев в РПЛ и Фонбет Кубке России. В сезоне=2023/2024 футболист выступал на правах аренды за «Крылья Советов»