КОНКАКАФ проведет экстренное совещание из-за планов продать права на ЧМ

Члены Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) проведут экстренное совещание из-за намерения президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира коммерческим инвесторам. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Адам Крафтон.

© Global Look Press

Оно пройдет позднее в четверг. В нем примут участие представители 41 члена организации.

Ранее газета The Times сообщила, что Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на ЧМ частным инвесторам. Позднее в ФИФА заявили, что данная схема может привлечь $4,2 млрд. План предполагает создание компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА - чемпионат мира и клубный чемпионат мира. Отмечалось, что организация консультировалась с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа.

По мнению Инфантино, создание FIFA Forward Enterprise повысить прибыль ассоциаций - членов ФИФА и поспособствует развитию футбола во всем мире. Глава Международной федерации футбола направил главам национальных федераций письма с призывом поддержать проект о продаже коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. По информации телеканала Sky Sports, в обмен на поддержку плана Инфантино пообещал федерациям субсидии в размере €35 млн каждой, крайний срок для согласия - 19 сентября. По истечении срока главам, выразившим свое одобрение позже, ФИФА может выплатить около €9 млн.

Данная инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями. Позднее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о бойкоте турниров под эгидой ФИФА. Данное решение было поддержано всеми 55 членами организации.