«Родина» проиграла «Ростову» в первом домашнем матче в РПЛ

Завершился матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались «Родина» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Арена-Химки», где «Родина» проводит свои домашние встречи. В качестве главного арбитра выступил Данил Набока. Победу со счётом 4:2 праздновали жёлто-синие.

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Счёт открыл полузащитник хозяев поля Икер Посо на четвёртой минуте. На 16-й минуте хавбек «Ростова» Иван Комаров сравнял счёт, реализовав пенальти. Во втором тайме на 52-й минуте защитник «Родины» Митя Крижан забил автогол. На 56-й минуте Андрей Лангович забил третий гол команды гостей. На 74-й минуте защитник гостей Умар Сако отправил мяч в свои ворота. В конце встречи на 90-й минуте полузащитник Даниил Шанталий установил окончательный счёт — 4:2 в пользу «Ростова».

«Родина» без очков занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с тремя очками располагается на четвёртой строчке.