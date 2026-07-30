«Реал» купил нападающего Карлоса Эспи из «Леванте»

«Леванте» на официальном сайте проинформировал о переходе нападающего Карлоса Эспи в мадридский «Реал». Клуб подчёркивает, что эта сделка стала крупнейшей продажей игрока, являющегося воспитанником молодёжной академии команды, за всю историю «Леванте». Контракт со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2031 года.

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Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Реал» активировал опцию выкупа 21-летнего форварда за € 25 млн.

В минувшем сезоне Эспи принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами. Трудовое соглашение игрока с «Леванте» было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная