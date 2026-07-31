«Он — настоящий бог футбола, и я хочу ему помочь». Каземиро — о Месси

Бразильский полузащитник Каземиро высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси после перехода в «Интер Майами».

«Для меня не было никаких сомнений: я приехал сюда, чтобы играть вместе с величайшим футболистом всех времен. Я хочу получать удовольствие от игры и помогать ему продолжать побеждать, потому что он настоящий победитель. В команду пришел еще один игрок, который тоже хочет выигрывать и бороться за трофеи. Я покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента. У меня были варианты продолжения карьеры в Италии и предложения от других клубов, но я выбрал именно это место. Я хочу наслаждаться игрой рядом с ним, помогать ему побеждать и делать его еще более великим. Он — один из величайших, он — настоящий бог футбола, и я хочу ему помочь», — приводит слова Каземиро ESPN.

Каземиро дебютировал за клуб МЛС «Интер Майами» в ночь с 25 на 26 июля в матче с «Клёб де Фут Монреаль». О подписании хавбека сборной Бразилии клуб из Майами официально объявил 22 июля.