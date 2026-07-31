В ФИФА заявили, что никто не собирается продавать футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) уважает опасения, высказанные конфедерациями относительно планов по продаже коммерческих прав на чемпионат мира, и продолжит процесс консультаций. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Ранее стало известно, что глава ФИФА Джанни Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на ЧМ частным инвесторам. В ФИФА заявили, что данная схема может привлечь $4,2 млрд. Данная инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями. Позднее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о бойкоте турниров под эгидой ФИФА. Данное решение было поддержано всеми 55 членами организации. Также данное предложение было отклонено членами Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

"Мы услышали отзывы, предоставленные соответствующими конфедерациями в отношении предлагаемого создания FIFA Forward Enterprise (FFE), и хотели бы обсудить проблемы, возникшие после первоначальных сообщений в СМИ во вторник, - говорится в заявлении. - Мы уважаем отзывы и опасения, высказанные публично, и подтверждаем нашу приверженность открытым и демократическим консультациям. Наш запланированный процесс консультаций был сорван неверными сообщениями в СМИ. Мы продолжим процесс консультаций, чтобы гарантировать, что каждая ассоциация-член ФИФА имеет возможность выразить свое мнение, основываясь на фактах. FFE была предложена исключительно для того, чтобы все ассоциации-члены ФИФА имели возможность получить значимую долю в коммерческом использовании возможностей футбола в своих странах, и чтобы это не происходило за счет духа или управления ФИФА или самого футбола. Никто не продает футбол. ФИФА никогда бы не стала рассматривать это предложение".

"Каждый имеет право выразить свое несогласие и запросить дополнительные разъяснения, но ни одна организация не может претендовать на представительство всех 211 международных ассоциаций по всему миру. Каждой международной ассоциации должна быть предоставлена возможность ознакомиться с предложением и высказать свое мнение относительно своего будущего. Без поддержки большинства международных ассоциаций коммерческая деятельность ФИФА останется неизменной. Программа FFE не будет создана", - добавили в организации.

План ФИФА предполагает создание компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации - чемпионат мира и клубный чемпионат мира. Отмечалось, что ФИФА консультировалась с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа.

По мнению Инфантино, создание FIFA Forward Enterprise повысить прибыль ассоциаций-членов ФИФА и поспособствует развитию футбола во всем мире. Глава Международной федерации футбола направил главам национальных федераций письма с призывом поддержать проект о продаже коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. По информации телеканала Sky Sports, в обмен на поддержку плана Инфантино пообещал федерациям субсидии в размере €35 млн каждой, крайний срок для согласия - 19 сентября. По истечении срока главам, выразившим свое одобрение позже, ФИФА может выплатить около €9 млн.