Карседо - о возможном переходе Дзюбы в "Спартак": зона ответственности спортдира

Главный тренер "Спартака" Хуан Карседо ответил на вопрос о возможном подписании Артема Дзюбы. По словам Карседо, подписание футболистов - ответственность спортивного директора, а он работает с теми, кто есть.

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- Дзюба — это зона ответственности спортивного директора. Я работаю с теми, кто есть. Готов ли я работать с ним? Предпочитаю не рассуждать в сослагательном наклонении, - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".

Артем Дзюба по окончании сезона-2025/26 покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента, он выступал за клуб с сентября 2024 года. Форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной сборной, а также в истории тольяттинского клуба. Нападающий ранее заявлял, что хотел бы перейти в "Спартак" и завершить в этом клубе карьеру. Дзюба является воспитанником красно-белых.